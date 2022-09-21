Marmaris yolunda feci kaza! Yangın söndürme helikopteri düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla Marmaris'teki orman yangınına, 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopteri Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" denildi.

Denizli Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Muğla İli Marmaris İlçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen yangın söndürme helikopteri ilimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır.