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Yangında çöken evlerinin enkazı altında kalan iki kardeş kurtarılamadı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazı altında kalarak, hayatını kaybetti.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:29
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Yalvaç ilçesin Sofular Mahallesinde, Nurettin Kaleli'ye ait ahşap evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi tamamen sardı. Yangın sırasında uykuda olan aileden baba Nurettin Kaleli, eşi Adile Kaleli ve kızı Gülay Kaleli, can havliyle son anda dışarı çıkarken, ahşap ev yangına uyku sırasında yakalanan Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli'nin üzerine çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri kardeşlerin cansız bedenleri ile karşılaştılar. İtfaiye ve polis ekipleri 2 kardeşin cansız bedenini dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Nurettin, Adile ve Gülay Kaleli ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli'nin cansız bedenleri ise Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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