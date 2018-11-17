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Yangını söndürüp, sabaha kadar yangın nöbet tuttular

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün sabah saatlerinde dağlık alanda çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından orman işçileri, yangının yeniden çıkma olasılığına karşı sabaha kadar bölgede nöbet tuttu.

  • DHA
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Konyaaltı ilçesi Altınyaka Dağı'ndaki çalılıkta, dün saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çalılığa yayıldı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının çıktığı alanın sarp olması nedeniyle müdahalede zorluk yaşandı. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda yangının ormanlığa sıçramasını önleyerek söndürdü.
 
EKİPLER SABAHA KADAR NÖBET TUTTU
 
Akşam saatlerinde bölgeden yeniden duman yükselmesi üzerine bölgeye orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alanda soğutma çalışması yapan ekipler, yangını yeniden çıkma ihtimaline karşı sabah kadar bölgede nöbet tuttu. Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekipleri ve Konyaaltı Belediyesi çalışanları hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü bölgede, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
 
DOMUZ SALDIRISINDA YARALANDI
 
Diğer yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında yaban domuzunun saldırdığı itfaiye eri Rafet Esen, kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Hafif yaralanan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra hastanede tedaviye alındı.
 

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