Yanlış bilgilerle düğümlenmek istenen Kaşıkçı cinayetini MİT çözecek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden tavrını ilk günden bu yana net bir şekilde belli eden ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ortaya çok ciddi bir irade koyan Türkiye, cinayete dair yeni bir süreç başlatıyor.

Özellikle Suudi Arabistan Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin yapılan açıklamaların ardından olayın sadece belirli kişiler üzerine yıkılarak kapatılacağı izlenimi edinen Türkiye, bu dönemde attığı adımlarla Kaşıkçı cinayetini yeniden dünya kamuoyunun 1 numaralı maddesi haline getirdi.

Cinayet kayıtları delil olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşıyor

Cinayete ilişkin ses kayıtlarının dökümlerini bazı ülkelerle paylaşan, kimi ülkelere ise ses kayıtlarını çok küçük bir kısmını dinleten Türkiye'nin olaya ilişkin diğer istihbari bilgileri de kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cinayetin öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin süreci net bir şekilde ortaya koyacak kayıtların ortaya çıkması, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasının çok daha ötesinde anlamlar taşıyor.

Büyük fotoğrafta Kaşıkçı'nın kan izleri var

Öyle ki, bu kayıtlar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zaid'e, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'dan Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye kadar oldukça geniş bir coğrafyada yeni bir fitili ateşleyebilir.

Türk istihbaratının Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens Selman'ın rolünü tüm yönleriyle ortaya koyması, cinayetin uluslararası bağlantı noktaları için de büyük sorun teşkil ediyor.

Türkiye'nin elindeki belgeler bölgenin kaderini doğrudan etkileyebilir

Kaşıkçı cinayeti; infaz timini taşıyan uçakların Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üzeriden aktarma yapması, Muhammed Dahlan'a bağlı bir ekibin 'temizlik' için konsolosluk binasına gelmesi, Selman'ın ortadan kaldırılmasını istediği 200 kişi için İsrail'e ile bağlantılı çalışması, İsrail ile kurulan bağda Trump'ın damadı Kushner'in de önemli roller üstlenmesi gibi daha önce kamuoyuna parça parça yansıyan ve hepsi bir planın yapı taşları olan olayların en önemli ve birleştirici parçası olarak öne çıkıyor.

Türkiye, CIA'nin raporunu bekleyecek

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaşıkçı olayında eli oldukça dolu olan ve tüm sürecin hakimi olarak öne çıkan Türkiye, ABD istihbarat örgütleri ve ilgili kurumlarınca Başkan Trump'a sunulacak Kaşıkçı cinayeti raporuna göre hareket edecek.

(Yeni Şafak)