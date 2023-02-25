Yaralı 6 depremzede ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Adana'dan kalkan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 6 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

BİN 176 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 13 bin 959 kişiden 1176'sının tedavisi çeşitli hastanelerde sürerken, 12 bin 783 kişi taburcu edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 13 bin 959 yaralıdan 12 bin 783'ü taburcu edilirken, 1176 depremzedenin tedavisi sürüyor.