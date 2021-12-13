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Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

Artvin'de yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:35
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Olay, dün Borçka ilçesinde meydana geldi. Beslediği kediyi fark etmeden yorgan ile birlikte çamaşır makinesinin içine koyan kişi, durumu fark edince kapağı açmaya çalıştı.

Ancak başaramadı. Kedinin sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek, kediyi çıkardı.

Kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

'KEDİYİ FARK ETMEDİM'

Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan arasında çamaşır makinesine konulan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan kedinin sahibi Necmiye Akbaba yaşananları anlattı.

Evinde 5 kedi daha beslediğini söyleyen Akbaba, "Evde temizlik yaparken kirlileri makineye attım. O esnada kedi yorganın içine girmiş ben de fark etmeden makineye attım. Sonra makinedeki kediyi fark edince hemen durdurdum ama kapağı açamadım. İtfaiye geldi kapağı açarak kediyi çıkardı" dedi.

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