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'Yarbayım ben senin maaşın, ederin kaç para?' demişti: Suç duyurusunda bulunuldu

Polis yol kontrolü sırasında kendisini yarbay olarak tanıtarak hakaret ve mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tabip yarbay olduğu öğrenilen kişinin İstanbul'da bir hastanede görev yaptığı belirlendi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:32
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Bursa’da yol kontrolü yapan polis ekipleri, 31 Mart gecesi İstanbul’dan Balıkesir istikametine giden özel aracı durdurdu. Araçtaki kişi “Ben yarbayım kardeşim, benimle konuşurken dikkatli olacaksın” diyerek polislere kimlik göstermek istemedi. Çıkan tartışma sırasında, “Yarbay olman bizi ilgilendirmiyor” diyen polislere, “Ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor?” karşılığını verdi. Emniyet mensubunun “Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde” cevabı üzerine “Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye? Orada böyle konuşabilir misin?” diye sesini yükseltti. “Benim yanımda sesini çıkartma, yarbayım ben” diye bağıran kişi, tartışmaya devam ettiği polise, “Kaç gömlek var aramızda? Maaşın kaç para, ederin kaç para?” diyerek hakaret etti, sonra da olay yerinden ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri görev başında kendileriyle tartışan ve hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. ‘Tabip Yarbay’ olduğu belirlenen kişinin İstanbul’da bir hastanede görev yaptığı belirlendi. Bursa Valiliği de bir açıklamayla polise görevi başında mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Hürriyet)

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