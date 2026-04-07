7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • Yargı mensuplarını hedef alan Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
Yargı mensuplarını hedef alan Ekrem İmamoğlu'na soruşturma

Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yargı mensuplarını hedef aldığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

AA7 Nisan 2026 Salı 08:59 - Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

