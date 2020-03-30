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Yargıda koronavirüs önlemleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulunuyor

Adalet Bakanlığından koronavirüs tedbirlerine yönelik üçüncü toplantı gerçekleşti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor

30 Mart 2020 Pazartesi 12:41 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:46
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Bakan Gül’ün koronavirüs tedbirlerine yönelik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte satır başları;

- Tüm duruşmalar ertelenmiştir.


Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında gerçekleştirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gül başkanlığındaki toplantı saat 11.00’de Dikmen Hakimevi’nde yapıldı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

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