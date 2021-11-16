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Yargıtay Başkanı Akarca: Bir hakimin üstesinden gelmeyeceği iş yoktur

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen 'Akademi Söyleşileri'ne katıldı. Akarca, 'Ehliyet, liyakat sahibi, çalışkan ve bilgili olduğunuz sürece, kendisini mesleğine adamış bir hakimin üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur.' ifadelerini kullandı.

AA16 Kasım 2021 Salı 18:29 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 18:29
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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akarca, İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Etiği" konulu söyleşide, adli yargı hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında katılımcılara, adaleti, hukuka uygun şekilde yerine getirmeleri gerektiğini ve sahip oldukları yetkilerini topluma hizmet etmek amacıyla kullanmalarının doğru olacağını aktaran Akarca, "Ehliyet, liyakat sahibi, çalışkan ve bilgili olduğunuz sürece, kendisini mesleğine adamış bir hakimin üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur." ifadelerini kullandı.

Hukukun işlevi, yargı bağımsızlığı, yargı etiği, sosyal medya kullanımı, yargı kültürü, şeffaflık ve mükemmeliyet konularının ele alındığı söyleşide Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.

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