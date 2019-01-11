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Yargıtay Başkanı Cirit: Türk halkının yargıya olan güvenine layık olacağız

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 'Türk halkının yargıya olan güvenine layık olacağız.' dedi.

  • AA
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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türk halkının yargıya olan güvenine layık olacaklarını söyledi.

Cirit, Hatay'da bir otelde düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Girit ve beraberindekiler, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ve Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman'ı, ardından da Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti.

Cirit, cami çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 yıllık bir geçmişi olan Yargıtayın, her yıl başkanlar kurulu toplantısı yaptığını söyledi.

Bu sene de toplantı için medeniyetler beşiği olan Hatay'ı seçtiklerini belirten Cirit, "40 daire başkanım ve başsavcımızla Hatay'a geldik. Yargıtaydaki işleri daha iyi yönetebilmek için bunun toplantısını yaptık. Başkanlar Kurulu olarak belli kararlar aldık ve bu kararla Yargıtayın daha iyi işleyişini kolaylaştırdık." dedi.

Cirit, yeni yılda da Yargıtayın yoğun çalışmasının devam edeceğini ifade etti.

Bu kapsamda Türk halkının yargıya olan güvenini yükseltecek çalışmalar içerisinde olduklarını kaydeden Cirit, şöyle devam etti:

"Türk halkının yargıya olan güvenine layık olacağız. Tabi 20 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla üçlü bir denetim sistemi getirildi. İstinaf mahkemeleri kurulmazdan önce yargıtayın iş yükü daha da çoktu, Yargıtaya yılda 1 milyon 50 bin dosya gelirken şu anda 2018 yılı için 270 bin dosya geldi. Bu 270 bin dosyayı ve elimizdeki olan birikim dosyalarıyla birlikte bunları da en geç bir yıl içerisinde bitirip Türk halkının güvenine daha layık olabilecek, yargıya olan güveni yükseltecek, güven endeksini yukarılara doğru taşıyacak bir çalışma içerisindeyiz, bunu yapıyoruz."

Cirit ve beraberindekilerin yarın da kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

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