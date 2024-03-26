İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1988
  • EURO
    35,0128
  • ALTIN
    2271.08
  • BIST100
    8857.07
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yargıtay Başkanlığı seçimi yarına kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime yarın altıncı tur oylamasıyla devam edilecek.

AA26 Mart 2024 Salı 13:10 - Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı seçimi yarına kaldı
ABONE OL

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün beşinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim yarın yapılacak altıncı tur oylamasına kaldı.

Altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.