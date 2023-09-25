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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve İngiltere Başsavcılığı arasında anlaşma

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalanacağı bildirildi.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve İngiltere Başsavcılığı arasında anlaşma
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, İngiltere Başsavcısı Max Hill'in daveti üzerine, Londra'da düzenlenecek Uluslararası Savcılar Birliği'nin 28. Yıllık Konferansı ve Genel Kurul Toplantısı'na katılacağı belirtildi.

Şahin'in, konferans sonrası İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan başsavcıları ile ikili görüşmeler yapacağı aktarılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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