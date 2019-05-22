Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca yeniden seçildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa ve Yargıtay Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca yeniden seçildi.