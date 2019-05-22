Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca yeniden seçildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa ve Yargıtay Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca yeniden seçildi.
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