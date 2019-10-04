Yargıtay, Pekgüzel'e FETÖ'den verilen cezayı onadı

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7086
  • 6,2672
  • 276.634
  • 103580
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yargıtay, Ergenekon davası savcısı Pekgüzel'e FETÖ'den verilen cezayı onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ'nün kumpas davalarından Ergenekon'da duruşma savcılığı yapan Pekgüzel, yargılandığı Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 Ağustos 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulundu.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Pekgüzel hakkındaki mahkumiyet kararını onadı.

Yargılama sürecindeki hukuki işlemlerin kanuna uygun yapıldığının, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirtildiği dairenin kararında, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Pekgüzel'in, Ergenekon davasına bakan diğer hakim ve savcılarla birlikte "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından ise ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam ediliyor.

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay, Pekgüzel'e FETÖ'den verilen cezayı onadı

Yargıtay, Pekgüzel'e FETÖ'den verilen cezayı onadı

İstanbul şiddetli yağışa teslim olacak: Akşam saatlerine dikkat

İstanbul şiddetli yağışa teslim olacak: Akşam saatlerine dikkat

Avrupa’da galibiyet yüzü göremedik

Avrupa’da galibiyet yüzü göremedik

Satışa çıktı, kilosu 1000 TL!

Satışa çıktı, kilosu 1000 TL!

Ayrışma derinleşti, ABD ile AB arasındaki savaşın fitili ateşlendi

Ayrışma derinleşti, ABD ile AB arasındaki savaşın fitili ateşlendi

Katiliyle fotoğrafı... Genç kızın cesedi boş binada bulundu

Katiliyle fotoğrafı... Genç kızın cesedi boş binada bulundu

Türk düşmanı, PKK sevici Zuhal Demir o ülkede Adalet Bakanı oldu

Türk düşmanı, PKK sevici Zuhal Demir o ülkede Adalet Bakanı oldu

Dünya devinin heyecanı sardı: Bir daire için 40 kişi arıyor

Dünya devinin heyecanı sardı: Bir daire için 40 kişi arıyor
 

POPÜLER HABERLER

Deprem sırasında en özel tahliye

Deprem sırasında en özel tahliye

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

Etnospor kapılarını açtı

Etnospor kapılarını açtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA