Yargıtay TÜRKSAT baskını davasında cezaları onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
- AA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16.Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
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