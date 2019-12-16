İş kazası sonucu gözünü kısmen kaybeden bir çalışan, gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle iş verene 110 bin liralık maddi, 35 bin liralık manevî tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, kararı kısmen kabul etti. Dava temyiz edildi, devreye Yargıtay girdi. Daire, alacak ve tazminat davalarında işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gösterilen değil gerçekte ödenen ücretinin hükümde dikkate alınacağına karar verdi. Daire, işçinin maaşının bilirkişilerce tespit edilmeden, yapılan tazminat hesabını hatalı bularak, kararı bozdu.