Güncel

Yargıtay'dan emsal karar! ''Parayı tek başına yemek olmaz!''

Yargıtay, evlilik birliği içerisinde kazandığı parayı sadece kendisi için harcayan ve eşine destek olmayan kadını kusurlu buldu.

17 Aralık 2025 Çarşamba 08:13
Antalya'da yaşayan bir kadın, iddiaya göre eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, kazancını zorla alarak kendisine ekonomik şiddet uyguladığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Eşinin kazancını sadece kendisi için harcadığını öne süren erkek eş ise karşı boşanma davası açtı. Erkek eş, evin geçimini tek başına göğüslemek zorunda kaldığını belirtti. Antalya Aile Mahkemesi, erkeğin açtığı davayı, karısına ait kusurları hoşgörü ile karşılamadığı için kadına kusur yüklenemeyeceği gerekçesiyle reddetti. Kadının davasını kabul eden mahkeme, ağır kusurlu bulduğu erkek eşi 40 bin TL tazminata çarptırdı. Karara itiraz eden erkek eşin başvurduğu İstinaf Mahkemesi de kararı yerinde buldu.

"TAM KUSURLU"

Erkek eş bu defa dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kazandığı parayı sadece kendisi için harcayan kadını kusurlu buldu. Yargıtay'ın gerekçeli kararında, "Yerel mahkemece, yanılgılı değerlendirme sonucu erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulü bozmayı gerektirmiştir" denildi.

"KÜLFETE ORTAK OLMALI"

Avukat Dilek Yüksel kararı şöyle değerlendirdi; "Türk Medeni Kanunu 186. maddesinde 'eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında malvarlıkları ve emekleri ile katılmak zorundadırlar' denilmiştir. Eşler evin giderlerinin ödenmesine güçleri oranında katılmak zorundadırlar. Ayrıca kadının bu davranışı duygusal şiddete yöneliktir. Aile olmak demek ailenin tüm külfetine katılmak demektir. Kadın eş, 'Kazancımı sadece kendim için harcarım. Kocam evin reisidir, tüm giderlerini ödemek zorunda' diyemez."

