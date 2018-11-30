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Savcı Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Sanık Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kanıtlanamadığını belirtti.  26 sanık hakkında ceza istendi.
 
"Ergenekon" davasında, mütalaasını açıklayan savcılık ''örgütün'' varlığının ispat edilemediği gerekçesiyle terör suçundan ceza verilmemesini istedi.

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