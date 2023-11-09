Yargıtay'ın kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama: Bu, AYM'nin görevi değildir

Can Atalay, Gezi Parkı davasına hüküm giydi. Nisan 2022'den bu yana cezaevinde olan Atalay için 18 yıl hapis cezası verildi. Ancak Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerine Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak seçildi. Bunun üzerine Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Can Atalay'ın avukatları ise milletvekili seçilerek dokunulmazlığın kazanıldığını belirterek "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bireysel başvurunun ardından yapılan süreçte Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.

AYM HAK İHLALİ DEDİ

TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemi, Anayasa Mahkemesi'nin de gündemine geldi. AYM, tartışmalı bir karara imza atarak Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti. Geçtiğimiz hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan dosya, mahkeme tarafından karara bağlanması için Yargıtay'a gönderdi.

YARGITAY'DAN BİR İLK

İşte bu kararın üzerine Yargıtay'dan beklenmedik bir hamle geldi. Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararıyla yetkisini aştığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

MEHMET UÇUM'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay'ın, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Anayasa'nın 14. maddesini hatırlatan Uçum, "Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa'yı tanımıyor. Anayasa'nın 14. maddesini yok sayıyor. Oysa dokunulmazlığa ilişkin 83. madde 14. maddedeki durumları hariç tutar. Anayasanın bu amir hükmüne rağmen AYM, Anayasaya aykırı kararlar vermeye devam ediyor. Anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM'nin görevi değildir. 14. maddeye belirlilik kazandıran Ceza Kanunları ve Ceza Yargısı Kararlarıdır. AYM Anayasanın açık hükmünün yanı sıra Ceza Kanunlarını ve Yargı Kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM'nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede Yargıtay'ın kararının doğru ifade eden Uçum, "Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. Tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadıkları da ayrı bir sorundur. Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz. Yargıtay'ın kararı ayrıca turnusoldur, kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.