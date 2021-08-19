Yarın İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul 15 günlük hava durumu

19 Ağustos 2021 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz ve Marmara'nın bazı illerinde yağış beklenirken hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki yarınki hava durumuna göre yarın istanbul'da yağmur var mı? İstanbul 15 günlük hava durumu ve son değerlendirmeler haberimizde yer alıyor.

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun bazı bölgelerinde düşen hava sıcaklığının ardından MGM yaptığı duyuruda Kırklareli çevreleri ile bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığında ise önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırklareli çevreleri ile Perşembe sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde Perşembe akşamı sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Perşembe sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırklareli çevreleri ile bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C

Az bulutlu

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık