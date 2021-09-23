Yarın istanbul'da yağmur var mı? İstanbul hava durumu 15 günlük

23 Eylül 2021 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:12

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağışlar devam ederken 'Yarın istanbul'da yağmur var mı? Yarınki hava durumu nasıl olacak?' gibi sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İstanbul hava durumu 15 günlük rapora göre hafta sonu yağışlı hava etkisini yitirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta başında 8 derece kadar yükselecek. İşte İstanbul hava durumu 15 günlük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerinde birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peş peşe sel, su baskını, yıldırım uyarıları yapıldı.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'ni etkileyen ve sonradan doğuya ilerleyen yağışlı hava, cuma günü etkisini kaybedecek. Cuma günü sıcaklıklar yeniden 23 dereceye kadar yükselecek.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, yurt genelinde görülen yağışlı hava yarın etkisini kaybedecek. Yarın İstanbul'da hava 20 derece ve güneşli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İstanbul'da hafta sonu parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Pazartesi ise yağışlar yeniden görülecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK