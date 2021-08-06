6 Ağustos 2021 Cuma 17:16 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:16

Tüm ülkede etkisini gösteren kavurucu sıcaklar devam ederken "İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yarınki hava durumu nasıl olacak?" gibi sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre aşırı sıcakların ardından yağış gelecek. Peki yağmur ne zaman yağacak? Yarın istanbul'da yağmur var mı? İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, tüm yurtta görülen aşırı sıcakların ardından İstanbul'a sağanak yağış geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

İstanbul'da bu gece başlayacak olan yağmur, cumartesi günü sağanak yağış şeklinde gerçekleşecek. Meteoroloji, son dakika olarak yayımladığı İstanbul hava durumu raporunda su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, orman yangınlarının gerçekleştiği Antalya ve çevrelerinde cumartesi günü yerel yağışlar beklendiğini, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar azalacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Macit, hava durumu tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, özellikle güneyde etkili olan sıcaklığın yangınların üzerindeki etkisiyle ilgili, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangınları için en gerekli şey. Bugünlerde de maalesef özellikle rüzgarın kuzeyden esmesinden dolayı fön etkisi yapıyor, nemi özellikle çok fazla düşürüyor. Şöyle bir örnek vereyim; özellikle rüzgar kuzeyde olduğu zaman 10'dan daha aşağı 5'e kadar düşüyor.

Rüzgar güneyde olsaydı nem 70-80'lere kadar çıkıyor. Arada bu kadar büyük bir fark var. Yüksek sıcaklık ve kuzeyden gelen rüzgar ile beraber düşük nem orman yangınları için maalesef çok fazla etkili yapıyor. Diğer faktörlerin yanında düşük nemin ve yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarının sürmesi konusunda önemli bir etkisi var" dedi.