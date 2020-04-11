11 Nisan 2020 Cumartesi 01:02 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 01:02

Yarın marketler kapalı mı açık mı? Yarın BİM, A101, ŞOK, Carrefour ve Migros açık kapalı mı? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yarın BİM, ŞOK, Carrefour ve Migros açık olup, olmadığı hakkında detaylar haberimizde...

O ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

MARKETLERDE ALIŞVERİŞ NASIL OLACAK?

*Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

*Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 10:00

Kapanış saati: 20:00

A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 10:00

Kapanış saati: 20:00

ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00

CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)

CarrefourSA kapanış saati: 22.00

MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

Migros açılış saati: 09.00

Migros kapanış saati: 22.00

MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?

Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE NERELER KAPATILDI?

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de durduruldu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelendi.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durduruldu.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma yasağı 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar sürecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.