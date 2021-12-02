'Yarının Finansı Zirvesi' Borsa İstanbul ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek

2 Aralık 2021 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:59

Platin Dergisi tarafından Borsa İstanbul sponsorluğunda "Yarının Finansı Zirvesi" gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un açılış konuşmasını yapacağı zirvede Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik vizyonu üzerinde durulacak, Fütürist, Ekonomist Ufuk Tarhan ise keynote speaker olarak "Gelecek Geldi" başlıklı konuşmasıyla zirvede yer alacak.



Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ilk oturumda "Sermaye Piyasalarında Dijitalleşmenin Ötesi" başlığı altında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam ve Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Seda Kocabalkan yer alacak.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise "Sürdürülebilir Finans ve Yatırım Entegrasyonu" meselesi Zorlu Enerji Mali İşler Genel Müdürü Elif Yener, KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı Şirin Soysal ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk eşliğinde tartışılacak.

'Yarının Finansı Zirvesi' webinarı ile ilgili detaylı bilgi için: yarininfinansizirvesi.platinonline.com