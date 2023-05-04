''Yarısı Bizden'' kampanyasında başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısi Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvurularda son durumu açıkladı. NTV'ye konuşan Bulut, 495 bin 290 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını söyledi.

Bulut, geri ödemelerle ilgili sürecin inşaatların teslim edilmesi sonrasında olacağını açıkladı.

"200'E YAKIN EKİP İNCELEME YAPIYOR"

Başvuru süreciyle ilgili konuşan Bulut şunları söyledi:

"Başvuru sisteme düştükten sonra yoğunluk olan yerler tespit ediliyor. Sahada 200'e yakın ekibimiz inceleme yapıyor. Başlangıçta başvurunun hangi bölgelerden geldiğini esas alıyoruz. Tespitler yapılması sonrasında yeni tasarımın ne olacağı çalışmaları başlıyor. Ne kadar imar kullanılabilecek, vatandaşla görüşülüyor. Gönülülük sesası var."

Bulut, ödemeler esnasında vatandaşın gücüne göre sözleşmede revize edilebildiğini belirterek, "Aylık ödemeler 5-6 bin lirayı geçmeyecek. Ödemeden ziyade can güvenliğini düşünerek mutlaka başvursun. Görüşme sürecine geçerek direkt inşaatlara başlayalım." dedi.

NE ZAMANA KADAR BAŞVURULABİLECEK?

Kampanyaya başvurular 31 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.