21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8796
  • 6,591
  • 240.359
  • 96.407
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yarışmacının bilemediği soru Kayseri için avantaja dönüştü

Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, 'Türkiye'nin Niagara'sı Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik bir yeri hatırlatıyordur?' sorunun bilinemediğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Sorunun bilinememesi bizim için bir avantaja dönüştü' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulusal bir televizyonda yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster isimli ödüllü bilgi yarışmasında, yarışmacıya "Türkiye'nin Niagara'sı Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik bir yeri hatırlatıyordur?" sorusu soruldu. Antalya, Uşak, Mersin ve Kayseri'nin bulunduğu şıklar arasında yarışmacı Antalya cevabını verdi ve soruyu bilemedi.
 
23 Nisan'da kendisini ziyarete gelen öğrencileri kabul eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmayı ve verilen cevabı hatırlatarak, "Ulusal televizyonda yayınlanan bir yarışmada, yarışmacıya soru soruldu. 'Kapuzbaşı şelaleleri hangi ildedir?' diye bir soru soruldu. Orada sorulan sorunun içeriği bence çok önemliydi. Niagara şelalelerine benzetilen, dünyanın 7 harikasından biri Kayseri'deki Kapuzbaşı takım şelaleleri. O açıdan sorunun bilinmemesi bizim için bir avantaja dönüştü. Bu Kapuzbaşı şelalelerinin tartışılmasına vesile oldu. Tüm insanları Kayseri'mizi görmeye özelde de Yahyalı ilçesine Kapuzbaşı şelalelerini görmek için davet ediyoruz" dedi.
 

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NASA paylaştı! Mars'ta ilk deprem

NASA paylaştı! Mars'ta ilk deprem

Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı

Bakan Albayrak: Konkordatolar gündemimizden çıkıyor

Bakan Albayrak: Konkordatolar gündemimizden çıkıyor

Başkan Erdoğan'dan Diriliş Ertuğrul'a açıklaması: Nereye gitsem soruyorlar

Başkan Erdoğan'dan Diriliş Ertuğrul'a açıklaması: Nereye gitsem soruyorlar

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Ruhani'den 'ABD' açıklaması: Yaptırımlar kaldırılırsa...

Ruhani'den 'ABD' açıklaması: Yaptırımlar kaldırılırsa...
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul-Bodrum uçağında panik anları!

İstanbul-Bodrum uçağında panik anları!

Trafik sigortalarında yeni dönem

Trafik sigortalarında yeni dönem

Süslü duvarları, renkli evleriyle: La Boca Mahallesi

Süslü duvarları, renkli evleriyle: La Boca Mahallesi

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA