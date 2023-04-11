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Yasa dışı avlanmaya İHA ile denetim!

Antalya'da yasa dışı balık avcılığına karşı yapılan denetimlerde insansız hava araçlarının (İHA) da bulunduğu dijital teknolojiler yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

AA11 Nisan 2023 Salı 21:08 - Güncelleme:
Yasa dışı avlanmaya İHA ile denetim!
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İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, suların ısınmasıyla iç sularda üreme dönemine giren balıkların avlanmasının türlerin neslini tehdit ettiğini belirtti.

Balıkçılık mevzuatına göre 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında Antalya iç sularında avlanma faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini anımsatan Karaca, "Su ürünleri denetimleri artık İHA destekli olarak yapılmaktadır. Antalya Köprü ve Aksu çayları ile Doyran göletlerinde kontroller gerçekleştirildi ve tebliğe aykırı faaliyet yürütenler hakkında yasal işlem yapıldı. Çocuklarımızın da gelecekte balık yiyebilmesi için lütfen kurallara titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

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