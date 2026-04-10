İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul'daki suç trafiğine ve yürütülen kritik soruşturmalara dair çarpıcı veriler paylaştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Ünlüler uyuşturucu dosyası"ndan organize suç örgütlerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Başsavcı Dönmez, yeni operasyonların kapıda olduğunun sinyalini verdi.

Başsavcı Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"ÜNLÜLER DOSYASI" GENİŞLİYOR

Başsavcı Dönmez, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ve sanat dünyasından pek çok ismin adının geçtiği soruşturmada son durumu paylaştı:

255 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Bugüne kadar dosya kapsamında 255 kişi hakkında işlem yapıldı.

169 POZİTİF SONUÇ

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 219 şüpheliden 169'unun kanında uyuşturucu maddeye rastlandı.

İŞ ADAMLARI VE ÜNLÜLER

Dosyanın burada kapanmayacağını belirten Dönmez, "İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" diyerek yeni operasyonların sinyalini verdi.

BAHİS DÜNYASINA ŞOK! KAPSAM GENİŞLEYECEK

Başsavcı Fatih Dönmez'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölümlerden biri yasadışı bahis üzerine oldu. Hazırlıkların meyvesini vermek üzere olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti: Bahis konusunda elimizdeki verilerle çok kapsamlı bir hazırlığımız var. Bahis konusunda büyük yeni soruşturmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Biz elde ettiğimiz verilerden çok mutlu olduk. Bahis sisteminin tamamen çökertilmesine gidecek. Kapsamı çok geniş olacak, şimdiden söyleyeyim.

SOKAK SATICILARINA DARBE: 400 TORBACI TUTUKLANDI

Uyuşturucunun sokak ayağına yönelik operasyonların hız kesmediğini vurgulayan Başsavcı, sadece son 2 ay içerisinde 400 sokak satıcısının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE TEK ELDEN TAKİP

İstanbul'da korku salan suç örgütlerine yönelik yürütülen davaların birleştirildiğini ve tek merkezden yönetildiğini belirten Başsavcı Dönmez, şu rakamları paylaştı:

Barış Boyun Örgütü: Tek çatı altında birleştirilen davada toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. İtalya'da yakalanan örgüt liderinin iade süreci ise yakından takip ediliyor.

Daltonlar Grubu: Bu örgüt kapsamında da 181 şüpheli hakkında yargı süreci başlatıldı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ REKLAM PEŞİNDE, HEDEFLERİNDE ÇOCUKLAR VAR"

Suç örgütlerinin sosyal medya ve dijital mecralardaki etkisine dikkat çeken Başsavcı, bu yapıların en büyük hedefinin çocuklar olduğunu söyledi:

"Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyor ve ceza miktarlarını artıracaklar."