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Yasa dışı düzensiz göçe geçit verilmedi

Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Yasa dışı düzensiz göçe geçit verilmedi
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Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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