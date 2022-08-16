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Yasa dışı geçişe engel! 2'si organizatör 78 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında İtalya istikametinde gittiği belirlenen 2'si organizatör olduğu iddia edilen 78 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı

AA16 Ağustos 2022 Salı 22:49 - Güncelleme:
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 78 göçme yakalandı, organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneler içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 78 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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