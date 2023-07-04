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Yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmak isteyen 17 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde bir lastik bot içerisinde 17 kişi yakalandı.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 11:58 - Güncelleme:
Yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmak isteyen 17 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gece yarısı yapılan rutin kontrollerde bir lastik bot içerisinde 17 kişi yakalandı. Adeta canlarını hiçe sayarak yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlere gözaltına alındı.

Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından gece saatlerinde hareketli bir lastik bot tespit edildi. Radar ve termal kameralarla yapılan incelemede lastik botun içerisinde çok sayıda kişi olduğu tespit edildi. Tekne ile lastik botun olduğu koordinatlara giden Sahil Güvenlik Botu, lastik bot ve içerisindeki 17 kişiyi aldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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