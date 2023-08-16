Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi sınırda yakalandı

MSB hudutları korumaya ve teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor. Bakanlık sosyal medya hesabından 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.