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Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi sınırda yakalandı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) eski adı Twitter, yeni adı X olan sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada 'Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.' denildi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi sınırda yakalandı
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MSB hudutları korumaya ve teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor. Bakanlık sosyal medya hesabından 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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