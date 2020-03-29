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Güncel

Yasak başladı, Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı

İSTANBUL'da sahillerde, piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri yasaklandı. Geçen hafta sonu ‘Evde kal' uyarılarına rağmen vatandaşların akın ettiği ve kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bebek Sahili, bu pazar günü boş kaldı.

DHA29 Mart 2020 Pazar 11:45 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:45
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Öte yandan Bebek ve Tarabya sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan vatandaşların olduğu da görüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bebek Sahili’nde yürüyüş yapanlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajla yasağı duyurmuştu. Yerlikaya yayınladığı mesajda, “İstanbul’da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknil yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur” ifadelerine yer verdi.

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