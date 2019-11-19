‘Yaşam İçin Dönüştür’düler

SIFIR ATIK PUANI

‘Yaşam İçin Dönüştür’ sloganıyla yola çıkan 6 arkadaş, ‘Ekolojim’ ismi verilen makineyi tasarladı. Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlükleri birer adet makine isterken,Bayburt Üniversitesi 2 makine siparişinde bulundu. Erzurumlu bir işadamı da okula bağışlamak üzere bir makine istedi. Öğrencilerden Muhammet Taha Topalli, “Şu anda elinizde kağıt varsa atıyorsunuz, kağıt haznesine ayrıştırıyor. Size kartpostal hediye ediyor. Size bir puan veriyor. Plastik, metal, cam, pili ve bataryayı aynı şekilde ayrıştırarak puan yüklüyor. Bu puanlar belediye akbilinize ulaşım ücreti olarak yüklenebilirken isterseniz sıfır atık elçisi kartlarımızla anlaşmalı mağazalarda mobil uygulama üzerinden indirimlerden yararlanıyorsunuz” diye konuştu.

Öğrencilerin tasarımı yoğun ilgi gördü. Yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesine sipariş yağdı.