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‘Yaşam İçin Dönüştür’düler

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik son sınıf öğrencileri Muhammet Taha Topalli, Ömer Faruk Topalli, Rıdvan Tokyürek, Furkan Karabacak, Enes Çorapsız, Ali Yıldırım, Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine destek için yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesi geliştirdi.

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SIFIR ATIK PUANI

‘Yaşam İçin Dönüştür’ sloganıyla yola çıkan 6 arkadaş, ‘Ekolojim’ ismi verilen makineyi tasarladı. Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlükleri birer adet makine isterken,Bayburt Üniversitesi 2 makine siparişinde bulundu. Erzurumlu bir işadamı da okula bağışlamak üzere bir makine istedi. Öğrencilerden Muhammet Taha Topalli, “Şu anda elinizde kağıt varsa atıyorsunuz, kağıt haznesine ayrıştırıyor. Size kartpostal hediye ediyor. Size bir puan veriyor. Plastik, metal, cam, pili ve bataryayı aynı şekilde ayrıştırarak puan yüklüyor. Bu puanlar belediye akbilinize ulaşım ücreti olarak yüklenebilirken isterseniz sıfır atık elçisi kartlarımızla anlaşmalı mağazalarda mobil uygulama üzerinden indirimlerden yararlanıyorsunuz” diye konuştu.

Öğrencilerin tasarımı yoğun ilgi gördü. Yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesine sipariş yağdı.

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

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