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'Yaşam Vadisi'nde tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Sarıyer'de 'Yaşam Vadisi'nde tartıştığı kişiye kurşun yağdıran şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden 10 adet boş mermi kovanı topladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

DHA23 Nisan 2024 Salı 11:23 - Güncelleme:
'Yaşam Vadisi'nde tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
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Olay saat 16.00 sıralarında Baltalimanı Yaşam Vadisi'nde meydana geldi, İddiaya göre, yürüyüş yolunda karşılaşan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden 2 kişiden biri kaçarken, şüpheli belinden çıkardığı silahla kaçan kişinin arkasından ateş etmeye başladı. Mermilerden biri kaçan kişiye isabet ederken, silahlı saldırgan yere düşen yaralıya ateş etmeye devam etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayın meydana geldiği 'Yaşam Vadisi' içinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada çevreden 10 adet boş mermi kovanı topladı. Deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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