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Yaşar Okuyan için Meclis'te cenaze töreni

Vefat eden Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Yaşar Okuyan için Meclis'te cenaze töreni
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Cenaze törenine, Okuyan'ın ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Hikmet Çetin, Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri ve Meclis çalışanları katıldı.

Yaşar Okuyan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törenin ardından Okuyan'ın ailesi, taziyeleri kabul etti.

Okuyan'ın cenazesi, yarın Yalova Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yalova'da, 1949'da doğan Okuyan, 1999-2002 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüştü. Okuyan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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