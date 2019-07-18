Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, ailesinin kefil olduğu kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Şen(70), Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi yaptı. Polis merkezine götürülen Şen, daha sonra karakola gelen oğluna teslim edildi.