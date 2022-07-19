Yaşlılar üniversite sıralarında sosyalleşiyor

İleri yaştaki bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan sosyal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) yürütücülüğünde hazırlanan, BARÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BÜNSEM) paydaş kurum olarak yer aldığı "Bilge Yaşam: Yaşlı Ayrımcılığı Hakkında Farkındalık" isimli AB projesi hayata geçirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, Macaristan ve Polonya'daki kurum ve kuruluşlarla aynı anda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında Bartın'da, muhtarlıklar ve huzureviyle irtibata geçilerek 50 gönüllü katılımcı tespit edildi.

Evlerinden servisle alınıp 10 gün boyunca üniversiteye getirilen yaşlılara, burada nefes egzersizi, grup rehberliği, yaratıcı drama, farkındalık, beslenme, sanat etkinlikleri, e-kamu hizmetlerine erişim, sosyal medya, siber suçlara karşı korunma ve e-ticaret konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimler boyunca akranlarıyla çeşitli derslere katılıp atölyede sanatsal faaliyetler yapan, türküler söyleyip keyifli vakit geçiren yaşlı bireyler, artan telefon dolandırıcılıklarına karşı da bilgilendiriliyor.

Proje başka gruplarla devam edecek.

- "BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENEREK GELİŞİYORUZ"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AA muhabirine, yaş almış bireylerin üniversiteyle tanışmalarını, etkinliklerle kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini söyledi.

Birkaç ay önce hayata geçirdikleri "Çocuk Üniversitesi" projesinin ardından yaşlılara da odaklandıklarını aktaran Uzun, şöyle konuştu:

"Birbirimizden öğrenerek gelişiyoruz. Bir yandan bugünleri bizlere miras bırakan yaşlılarımızın birikimlerinden, tecrübelerinden istifade ederken, bir yandan da sahip olduğumuz imkanları onlarla paylaşmanın gururu içindeyiz. Yaşlılarımız, buradaki etkinliklerden çok büyük mutluluk duyuyorlar. Bu etkinliğimizi 4 farklı ülkeyle yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

BÜNSEM Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Kaygın da projeyle toplumdaki yaşlı ayrımcılığına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi, bu projenin Türkiye ortakları. Avrupa'da da yine Yunanistan, İtalya, Macaristan ve Polonya'dan partner kurum ve kuruluşlarla aynı anda gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde sanat, nefes egzersizi, yaratıcı drama, beslenme, e-nabız, siber güvenlik gibi etkinliklerimiz yer alıyor. Çok da olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

- "FARKLILIKLARI KEŞFETMEYE BAŞLADIK"

Eğitimlere katılan 66 yaşındaki Gönül Göbel ise "Üniversite ortamıyla çocukluğumuza, gençliğimize geri döndük, unuttuklarımızı hatırladık. Burada kendimizdeki farklılıkları keşfetmeye başladık. Şimdiye kadar bilip de ertelediklerimizi tekrarlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Faydalı bilgiler öğrendiklerini, bunun yanı sıra katıldıkları sanatsal etkinliklerle güzel vakit geçirdiklerini anlatan 70 yaşındaki Hatice Güdük de 10 yıl önce vefat eden eşinin elinde kahvesi ve kurabiyesiyle heykelini yaptığını söyledi.

67 yaşındaki Ömer Yavuz ise telefon dolandırıcılığı üzerine önemli bilgiler aldıklarını, eğitim sayesinde bu kişilere karşı daha hassas olduklarını kaydetti.