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Güncel

Yavaş'a soğuk duş! Adamlarının üstü çiziliyor

Yerel seçimler için geri sayıma geçilirken CHP'de kriz bitmiyor. Aday belirleme sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adamlarının üstünün çizilmesi dikkat çekiyor.

Yeni Şafak16 Ocak 2024 Salı 08:44 - Güncelleme:
Yavaş'a soğuk duş! Adamlarının üstü çiziliyor
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İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ilçe adaylarını belirleme hakkı veren CHP, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a istediğini vermiyor. CHP, Yavaş'ın adayı Mesut Özarslan yerine Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermeyi tercih etti. Özarslan'ın başka ilçeye kaydırılabileceği konuşuluyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yavaş'ın adaylarının Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu ilçelere kaydırılması 'Yavaş'a yakın isimlerin üstü çiziliyor' yorumlarını neden oldu.

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