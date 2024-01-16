Yavaş'a soğuk duş! Adamlarının üstü çiziliyor

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ilçe adaylarını belirleme hakkı veren CHP, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a istediğini vermiyor. CHP, Yavaş'ın adayı Mesut Özarslan yerine Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermeyi tercih etti. Özarslan'ın başka ilçeye kaydırılabileceği konuşuluyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yavaş'ın adaylarının Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu ilçelere kaydırılması 'Yavaş'a yakın isimlerin üstü çiziliyor' yorumlarını neden oldu.