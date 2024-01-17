Yavaş'ın adaylarına İmamoğlu vetosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkent için önerdiği ilçe adaylarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na takıldığı ileri sürüldü. Yeni Şafak'ta yer alan, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin aktardığı bilgilere göre, İmamoğlu, Yavaş'ın Ankara adaylarını bizzat belirleme yetkisinin olmadığını Genel Başkan Özgür Özel'e iletti. İmamoğlu, böyle bir tablo karşısında her büyükşehir belediye başkanının başına buyruk hareket edeceğini de sözlerine ekledi. Kendisinin durumununsa İstanbul'un hassasiyeti nedeniyle diğer illerden farklı olduğunu yakın çevresine de, Özgür Özel'e de aktardı.