İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8779
  • EURO
    28,8453
  • ALTIN
    1664.99
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yavaş'ın yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşım tepki çekti! ''Bu kadar mı halktan kopuksunuz?''
Güncel

Yavaş'ın yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşım tepki çekti! ''Bu kadar mı halktan kopuksunuz?''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımında kullandığı görselin İngiltere'deki bir okuldan olması tepki çekti.

11 Eylül 2023 Pazartesi 08:48 - Güncelleme:
Yavaş'ın yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşım tepki çekti! ''Bu kadar mı halktan kopuksunuz?''
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlayacak. Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte icra edilecek. Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar, 4-8 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.

CHP'Lİ YAVAŞ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PAYLAŞIMINDA İNGİLİZ ÇOCUKLARI KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavaş'ın yeni eğitim-öğretim yılı için kullandığı görselin İngiltere'deki bir okuldan olması vatandaşların, "Bu kadar mı halktan kopuksunuz" tepkilerine sebep oldu.

Yavaş'a X hesabından yaptığı paylaşımına yöneltilen tepkilerden bazıları şöyle:

"Evlatlarım diye seslenirken Ankara'dan bir okul fotoğrafı kullanılsa daha güzel olurdu. İngiliz çocuklarının bulunduğu bir kareyi kullanmışsınız. Bari karedeki siyahi kızcağızı kesip atmasaydınız!"

"Mansur Bey, kendi çocuklarımız varken neden stok fotoğraf kullandınız... Hadi kullandınız, siyahi çocuğu neden kestiniz"

"Sevgili evlatlarım dediği İngiliz çocukları. Bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yazık."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.