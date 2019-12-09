‘Yavrularımızı Selahattin Demirtaş kandırmış’

MÜSLÜMAN DEĞİLLER

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Remziye Akkoyun, Kürtçe yaptığı açıklamada, 10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldığını söyledi. Çocuklarını HDP’den istediklerini belirten Akkoyun, “Onlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürmüşler. Çocuklarımız şu anda aç, susuz. Çocuklarımız getirilene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı devlete teslim edin. Selahattin Demirtaş, yavrularımızı kandırmış göndermiş” diye konuştu. Akkoyun, “Bende hal kalmadı, hastayım. Bunlar Müslüman değil, Müslüman olsalardı, çocuklarımızı kandırıp dağa götürmezlerdi. Küçücük çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Yavrumu verin bana” ifadelerini kullandı.