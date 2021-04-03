Yavuz 'Pax Ottomana'yı nasıl kurdu?

03 Nisan 2021 Cumartesi 10:32 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:32

Dünya tarihinin gördüğü en büyük lider ve mareşallerden biri olan Yavuz Sultan Selim, sekiz senelik kısa hükümdarlığına rağmen Osmanlı devletinin topraklarını 2,5 milyon kilometrekareden yaklaşık 7 milyon kilometrekareye çıkardı. Hazine, kendisinden önce görülmemiş ve sonrasında da görülmeyecek bir doluluğa ulaştı. Zaten "Kim hazineyi benden çok doldurursa kendi mührüyle damgalasın" dediği halde, son padişah Vahdeddin'e kadar Osmanlı hazinesi Yavuz'un mührüyle damgalanmaya devam etti. Kudüs'ü fethetti ve Mekke ile Medine'yi Osmanlıya bağladı. Ancak "Hâkimü'l-harameyni şerifeyn" (Mekke ve Medine'nin hâkimi) yerine "Hâdimü'l-harameyni şerifeyn" (Mekke ve Medine'nin hizmetçisi) unvanını tercih ederek ilk Osmanlı halifesi oldu. Bu, 1055'te Tuğrul Bey'in Abbasi halifeliğini Şii Büveyhoğulları sultasından kurtarmasından sonra Türklerin muhafazası altına giren hilafet kurumunun artık tam manasıyla Türklerin uhdesine alınması demekti.

İKİNDİ GÜNEŞİ GİBİ

İbn Kemal'in "ikindi güneşi gibi gölgesi uzun, ömrü kısa" olarak tarif ettiği kısacık saltanatına rağmen, Yavuz, Osmanlı padişahları içinde hakkında en çok eser üretilen kişidir onunla ilgili "Selimnâme" başlığı altında çok geniş bir literatür vardır. Fatih ve Kanuni belki bu literatür zenginliği bakımından onunla yarışır, ancak biri 30 yıl, diğeri de 46 yıl hüküm sürdüğü için onların hakkında çok sayıda eser üretilmesi pek tabiidir. Osmanlının en karizmatik padişahı sayılan Yavuz, başta oğlu Sultan Süleyman olmak üzere, kendisinden sonraki bütün hükümdarlar üzerinde derin izler bırakmış; kılıç kuşanma merasiminden sefere çıkma âdetlerine, yönetim tarzından iktisadi sistemi idare şekline kadar pek çok alanda onun uygulamaları örnek alınmıştır.