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Yayaya yol vermediği için ceza kesilen taksici: Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz!

Üsküdar'da denetimlerde yayaya yol vermediği için ceza kesilen taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza keserken, tepki gösteren taksici, 'Birisi orda bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz' dedi.

IHA12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen taksici: Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz!
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Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılan taksi şoförü, polis ekiplerine sinirlenerek aracına binip emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

"YOLDA BİRİSİ VARSA BUYURUN MU DİYECEĞİZ"

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Böyle bir ceza yok, böyle ceza mı yazılır ağabey. Kimsenin yolda girdiği yok. Ben yolumda gidiyorum, birisi orada bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz. Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli. Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazıklar olsun 1 haftalık kazancım iki tane cezaya gitti" dedi.

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