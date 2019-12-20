Yayayı öldürüp kaçan veteriner çıktı

Atakan Şen/Star 20.12.2019 15:43 - Güncelleme: 20.12.2019 15:43

Menderes ilçesi Çileme Mahallesindeki karayolu kenarında, 14 Aralık günü bir erkek cesedi bulundu. Cesedin S.K. olduğu belirlenirken, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmada jandarma ekipleri, S.K.'ya bir aracın çarpması sonucu öldüğünü belirlerken, S.K.'ya çarpan araçta beyaz ön tapon parçalarının düştüğünü tespit etti. Bu parça üzerinden yola çıkan jandarma ekipleri, yol güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini saniye saniye taradı. Ayrıca çevredeki tamircilerde, beyaz renkte bir aracın ön tamponunun yaptırması ile alakalı araştırma başlattı.

Jandarmanın titiz çalışması ile yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz renkli tamponu hasarlı bir araç belirlenirken aracın Menderes ilçesi Oğlanarası'nda veterinerlik yapan M.A. isimli şahsın olduğu tespit edildi. Bu bölgede yoğunlaşan jandarma ekipleri, Torbalı Sanayide güvenlik kameralarında belirlenen aracın, ön tamponun yaptırdığını tespit etti. Şüpheli M.A. jandarma ekiplerince 19 Aralık günü yakalanırken, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, elektronik kelepçe uygulanmak suretiyle konutunu terk etmemek üzere adli kontrol ile serbest bırakıldı.