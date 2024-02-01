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Yazar Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul aşığı olarak tanınan ve 66 yaşında hayatını kaybeden ünlü yazar Mario Levi Kadıköy'de Acıbadem Musevi Mezarlığında bulunan Sinagog'da yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Mario Levi'nin eşi Ece Erdoğuş Levi ile ailesi ve yakınları katıldı.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Yazar Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı
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"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan ünlü yazar Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti. Levi için bugün Kadıköy'de bulunan Acıbadem Musevi Mezarlığındaki Sinagog'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun yanı sıra, Levi'nin eşi Ece Erdoğuş Levi, Gülgün Feyman, Levi'nin ailesi, arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Ayrıca cenazeye çok sayıda kurum, kuruluş ve siyasi partiler de çelenk gönderdi.

"SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, DÜNYA ÇAPINDA BİR DEĞER"

Cenaze töreninde konuşan Spiker - Sunucu Gülgün Feyman, "Ben kaybetmek olarak bakmıyorum. Bundan sonra onun Türkçe konusundaki düşüncelerini, edebiyata ilişkin düşüncelerini bir öğretmen olarak verdiği mesajları yaşatmak gerekiyor. Onun adına atölyeler düzenlenmeli çünkü Mario Levi 'Benim en derin ülkem Türkçe' diyen özel bir insan, özetle lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim, ön yargılardan arınalım. Mario Türkiye için değil, dünya çapında bir değer. Toprağı bol olsun " dedi.

Mario Levi'nin cenazesi düzenlenen törenin ardından Musevi mezarlığına defnedildi.

  • Mario Levi
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  • Kadıköy töreni

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