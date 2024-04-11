İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2719
  • EURO
    34,6167
  • ALTIN
    2425.15
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yedi katlı binadan başına beton parçası düştü
Güncel

Yedi katlı binadan başına beton parçası düştü

Hakkari'de, kaldırımda yürürken 7 katlı binadan kopan beton parçası başına düşen eczacılık mezunu Muhammet Kahraman (31), ağır yaralandı.

DHA11 Nisan 2024 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Yedi katlı binadan başına beton parçası düştü
ABONE OL

Olay, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çarşı merkezindeki 7 katlı binanın 5'inci katının balkonundan beton parçası düştü. Düşen parçalar, kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kahraman, çevredekilerin yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik tedbiri alırken, Kahraman'ın yakınları hastaneye geldi. Azerbaycan'da, eczacılık fakültesinden yeni mezun olduğu öğrenilen Kahraman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.