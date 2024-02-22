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Yemen'e bomba yağmuru... ABD ve İngiltere 11 ayrı noktayı vurdu

Husiler, ABD ile İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentini 11 kez vurduğunu duyurdu. Yapılan saldırı sonrası Hudeyde kentine bağlı es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine beşinci kez hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 00:46 - Güncelleme:
Yemen'e bomba yağmuru... ABD ve İngiltere 11 ayrı noktayı vurdu
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Yemen'deki Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine sabahtan beri 11 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine bağlı es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine beşinci kez hava saldırısı düzenledi.

Bu sabah da ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin sahil kenti Hudeyde'ye 6 saldırı düzenlediği duyurulmuştu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yemen medyasına göre es-Salif sahil bölgesi Husilerin kontrolü altında, hayati önem taşıyan bir limana ev sahipliği yapıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta Husilerin, Yemen'in Aden Limanı'na giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşlediği belirtilmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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