Yeni Askerlik sistemi son dakika! Yeni askerlik sistemi nedir? Bakan Akar açıkladı

SONDAKİKA

Yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca vatandaş konuyu yakından takip ediyor. Konuyolar ilgli son dakika açıklaması az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, "Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK'nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sistemle ilgili gelişmeleri canlı yayaında anlatıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konu ile ilgili çok önemli ayrıntılar var. Akar, "İhtiyaçtan fazla bedelli olursa mecburen kura çekilecek" dedi. Hulusi Akar sistemin detaylarını canlı yayında açıklayor. Haberimizin ayrıntılar aşağıda

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NEDİR?

Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK'nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Bunun kalıcı olmasına gayret gösterdik. Büyük ölçüde bunun modern, öngörülebilir, sürdürülebilir, TSK'nın caydırıcılığına katkı sağlayacak bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim.

En önemli parçalar şunlar bir yükümlü kaynağımız var. Takriben her sene 700 bin gencimiz askerlik çağına geliyor.

Lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişlileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında aharçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.

Meslek Yüksek Okulu mezunlarımız iki ay temek askerlik eğitimi alacak bu sürede harçlık olacak. Sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Ardından isterse ve durum ve şartları sağlarsa askerde devam edebilecekler.

Lisans ve üzeri mezunlarımız 2 ay temel eğitim alacaklar. İsterlerse 10 ay Kıt'a eğitmine gidip maaş alacaklar.