Yeni Askerlik sistemi son dakika! Yeni askerlik sistemi nedir? Bakan Akar açıkladı
Yeni tip askerlik sistemi nedir? Yeni tip askerlik sitemiyle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş konuyu yakından takip ediyor. Konuyla ilgili son dakika açıklaması az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, 'Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK'nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık' dedi. İşte haberimizin ayrıntıları
SONDAKİKA
Yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca vatandaş konuyu yakından takip ediyor. Konuyolar ilgli son dakika açıklaması az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, "Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK'nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sistemle ilgili gelişmeleri canlı yayaında anlatıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konu ile ilgili çok önemli ayrıntılar var. Akar, "İhtiyaçtan fazla bedelli olursa mecburen kura çekilecek" dedi. Hulusi Akar sistemin detaylarını canlı yayında açıklayor. Haberimizin ayrıntılar aşağıda
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NEDİR?
Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK'nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Bunun kalıcı olmasına gayret gösterdik. Büyük ölçüde bunun modern, öngörülebilir, sürdürülebilir, TSK'nın caydırıcılığına katkı sağlayacak bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim.
En önemli parçalar şunlar bir yükümlü kaynağımız var. Takriben her sene 700 bin gencimiz askerlik çağına geliyor.
Lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişlileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında aharçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.
Meslek Yüksek Okulu mezunlarımız iki ay temek askerlik eğitimi alacak bu sürede harçlık olacak. Sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Ardından isterse ve durum ve şartları sağlarsa askerde devam edebilecekler.
Lisans ve üzeri mezunlarımız 2 ay temel eğitim alacaklar. İsterlerse 10 ay Kıt'a eğitmine gidip maaş alacaklar.
"20 YAŞINI GEÇMİŞ HERKES BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK"
Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.
TEK TİP ASKERLİK NEDİR?
Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.
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